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Минчанин отдал охраннику магазина найденную сумку, но пошел под суд за кражу

Минчанин пошел под суд за отданную охраннику найденную на улице сумку.

Источник: Комсомольская правда

В Минске судили мужчину, который нашел сумку и отдал ее охраннику магазина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась жительница Минска, забывшая на остановке сумку. Вернувшись, женщина не обнаружила своей сумки. А оперативники вскоре установили, что сумку с остановки забрал 48-летний мужчина.

Минчанин шел домой, увидел на лавочке бесхозную сумку и решил отнести ее в ближайший магазин, чтобы передать охраннику. Но перед этим фигурант внимательно осмотрел содержимое сумки и забрал 300 белорусских рублей.

Деньги мужчина потратил на личные нужды. И стал фигурантом уголовного дела о краже.

А еще пять целевиков заплатят за неотработку более 69 тысяч рублей в Беларуси: «Не явились по распределению или были уволены за прогулы».

И налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года.