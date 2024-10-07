Минчанин отдал охраннику магазина найденную сумку, но пошел под суд за кражу

В Минске судили мужчину, который нашел сумку и отдал ее охраннику магазина. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась жительница Минска, забывшая на остановке сумку. Вернувшись, женщина не обнаружила своей сумки. А оперативники вскоре установили, что сумку с остановки забрал 48-летний мужчина.
Минчанин шел домой, увидел на лавочке бесхозную сумку и решил отнести ее в ближайший магазин, чтобы передать охраннику. Но перед этим фигурант внимательно осмотрел содержимое сумки и забрал 300 белорусских рублей.
Деньги мужчина потратил на личные нужды. И стал фигурантом уголовного дела о краже.
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