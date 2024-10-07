Больше молодых специалистов получат налоговый вычет в 2025 году в Беларуси

Налоговый вычет в 2025 году в Беларуси получит большее число молодых специалистов. Об этом в интервью БелТА сообщила член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Беларуси Наталья Кулешова.
«Расширен перечень молодых специалистов, молодых рабочих (служащих), получивших высшее, научно ориентированное среднее специальное или профессионально-техническое образование и имеющих право на получение стандартного налогового вычета», — отметила парламентарий.
Напомним, налоговый вычет в 620 рублей для молодых специалистов впервые стали предоставлять в Беларуси с 1 января 2024. Он действителен в течение срока работы по распределению, но не более 7 лет с даты трудоустройства (подробнее здесь).
Кстати, все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции (здесь все подробности). Налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года (подробнее здесь). Транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее).