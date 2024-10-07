Больше молодых специалистов получат налоговый вычет в 2025 году в Беларуси

Кстати, все три имущественных налога в Беларуси в 2025 году вырастут на уровень инфляции (здесь все подробности). Налог на первую квартиру может вырасти на 5% в Беларуси с 2025 года (подробнее здесь). Транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году (здесь подробнее).