Власти Омской области будут решать проблему с автобусами в Знаменке

В региональном Минтрансе опровергли информацию о закрытии муниципального сообщения в Знаменке с 8 октября. Напомним, что ранее глава Знаменского района Сергей Максимов опубликовал на своей странице в социальной сети пост, что район не сможет содержать транспорт из-за нехватки финансирования. Он отметил, что с корее всего жителям района придется искать альтернативные способы передвижения. Впрочем межмуниципальные маршруты, такие как «Знаменское — Тара», «Знаменское — Тевриз» и «Знаменское — Омск», продолжат работать в обычном режиме, добавил Максимов.
Власти региона моментально объявили, что ситуация находится на контроле и вопрос закрытия маршрутов даже не стоит. «Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области совместно с администрацией Знаменского района прорабатывается вопрос о недопустимости остановки работы регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Знаменском районе. С 8 октября муниципальные маршруты продолжат работу в штатном режиме», — отметили в ведомстве.