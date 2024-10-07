Власти Омской области будут решать проблему с автобусами в Знаменке

В региональном Минтрансе опровергли информацию о закрытии муниципального сообщения в Знаменке с 8 октября. Напомним, что ранее глава Знаменского района Сергей Максимов опубликовал на своей странице в социальной сети пост, что район не сможет содержать транспорт из-за нехватки финансирования. Он отметил, что с корее всего жителям района придется искать альтернативные способы передвижения. Впрочем межмуниципальные маршруты, такие как «Знаменское — Тара», «Знаменское — Тевриз» и «Знаменское — Омск», продолжат работать в обычном режиме, добавил Максимов.