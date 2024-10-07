На участке Феодосия — Владиславовка возобновили движение пригородных поездов

Утром стало известно о возгорании на территории нефтебазы в Феодосии. В городе введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Развернуты два пункта временного размещения на базе местных школ. В городе также перекрытыми остаются улицы Геологическая и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Служба автомобильных дорог РК опубликовала схему объезда.