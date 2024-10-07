На участке Феодосия — Владиславовка возобновили движение пригородных поездов

«Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия-Владиславовка, возобновили движение в полном объёме и следуют согласно расписания», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в официальном телеграм-канале.
Напомним, что в 9:54 7 октября сообщалось, что по техническим причинам было приостановление движение поездов на данном участке.
Утром стало известно о возгорании на территории нефтебазы в Феодосии. В городе введён режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Развернуты два пункта временного размещения на базе местных школ. В городе также перекрытыми остаются улицы Геологическая и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала. Служба автомобильных дорог РК опубликовала схему объезда.
Вражеские телеграм-каналы распространяют ложную информацию о ситуации с топливом в регионе. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что республика обеспечена бензином и дизельным топливом, а поставки идут в обычном режиме.