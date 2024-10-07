Игрушки вместо цветов: Под Ростовом жених и невеста заказали на свадьбу плюшевых мишек, кукол и машинки

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области необычно отметили свадьбу. Молодожены перед торжеством попросили гостей дарить не цветы, а игрушки.
— У нас с Инной пока нет детей, и в ближайшее время не планируем, — рассказал 25-летний новобрачный Николай Богданов «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону». — Так что игрушки были нужны не нам. После ЗАГСа мы поехали в социально-реабилитационный центр для детей, столкнувшихся с жизненными трудностями. И вручили ребятам то, что подарили наши гости.
«ПОТОМУ ЧТО ОНА ДОБРАЯ…».
Такую мысль пожарному дознавателю МЧС подсказал его коллега. Николай сразу загорелся этой идеей. Осталось только обсудить ее с 23-летней Инной — будущей женой. Жених был уверен почти на все сто процентов: она согласится.
— Потому что она добрая и душевная, — улыбается Николай.
Но признается: доля сомнения все же была. А вдруг все же предпочтет цветы?! Ведь какой девушке не нравятся букеты? Тем более — в день свадьбы!
Инна же поддержала будущего мужа.
— Значит, не ошибся, когда полюбил ее за сердечность и мягкость. Она отличается от многих девушек: в ней нет ничего показного и наигранного.
ЕХАЛ НА ПОЖАР, А ВСТРЕТИЛ БУДУЩУЮ ЖЕНУ.
Как оказалось, с молодые познакомились в соцсетях. Вначале мужчина ставил лайки под фото симпатичной девушки, а потом завязалась переписка. Вот только встреча в реале произошла, можно сказать, неожиданно.
Николай работает пожарным дознавателем в районном центре — в поселке Матвеев Курган. А будущая жена жила в селе Марфинка. Как-то там горели тюки с сеном. Николая вызвали на место ЧП. Он осмотрел участок, составил протокол, а затем отправил Инне сообщение: «Я у тебя в селе».
— Но Инна спешила на работу. Ее срочно вызвали в бухгалтерию. Так что мы перекинулись всего-то парой слов.
А вот вечером у Николая и Инны было первое свидание: молодые гуляли в парке, пили кофе и болтали обо всем на свете.
ИДЕЮ ПОДХВАТЯТ И ДРУГИЕ.
А через полгода, в новогоднюю ночь, мужчина сделал любимой предложение.
— Отмечали праздник в кругу семьи. А когда вышли на улицу смотреть фейерверки, я достал букет из машины и кольцо. Инна ответила: «Да».
К свадьбе супруги готовились несколько месяцев. А сразу после того, как обменялись кольцами в ЗАГСе, с забитой игрушками машиной поехали к детям.
Огромные плюшевые мишки, куклы, машинки и конструкторы, которые вручила красивая невеста в шикарном платье, вызвали у ребят восторг! А через неделю новобрачные отвезли оставшуюся часть подарков в другой социально-реабилитационный центр.
Кстати, Николай не исключает, что идею подхватят и другие новобрачные. Так что со временем это станет хорошей традицией.
— Скоро женятся наши друзья. Я знаю, что и они задумались над тем, чтобы отказаться от цветов в пользу игрушек. А мы с женой, конечно же, полностью поддерживаем эту идею!