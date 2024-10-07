Игрушки вместо цветов: Под Ростовом жених и невеста заказали на свадьбу плюшевых мишек, кукол и машинки

— У нас с Инной пока нет детей, и в ближайшее время не планируем, — рассказал 25-летний новобрачный Николай Богданов «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону». — Так что игрушки были нужны не нам. После ЗАГСа мы поехали в социально-реабилитационный центр для детей, столкнувшихся с жизненными трудностями. И вручили ребятам то, что подарили наши гости.