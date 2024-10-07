Почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

В больницах продолжают ставить прививки против гриппа. Их получили уже более 46 тысяч жителей Приангарья, из них более 16,5 — дети. Врачи напоминают, что для получения вакцины сейчас — самое подходящее время. Защитный эффект наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев.