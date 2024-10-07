Почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за прошедшую неделю врачи зарегистрировали 18 746 случаев заболевания ОРВИ. Из них 10 885 — дети. Помимо этого у пяти человек подтвердили грипп. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре Иркутска.
— Кроме того, выявлено 309 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в регионе подтверждено 39 6952 случая, — рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.
В больницах продолжают ставить прививки против гриппа. Их получили уже более 46 тысяч жителей Приангарья, из них более 16,5 — дети. Врачи напоминают, что для получения вакцины сейчас — самое подходящее время. Защитный эффект наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев.
Помимо этого рекомендуют носить маски, мыть руки, всегда иметь при себе антисептик и вести здоровый образ жизни. Дома стоит чаще проводить влажную уборку и проветривать комнаты. А при первых симптомах заболевания лучше обратиться к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье отыскали семью погибшего героя Великой Отечественной войны. Спустя долгие годы его похоронили на Родине.