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Почти 19 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю

У пяти людей врачи подтвердили грипп
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за прошедшую неделю врачи зарегистрировали 18 746 случаев заболевания ОРВИ. Из них 10 885 — дети. Помимо этого у пяти человек подтвердили грипп. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре Иркутска.

— Кроме того, выявлено 309 новых случаев COVID-19. С начала пандемии всего в регионе подтверждено 39 6952 случая, — рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В больницах продолжают ставить прививки против гриппа. Их получили уже более 46 тысяч жителей Приангарья, из них более 16,5 — дети. Врачи напоминают, что для получения вакцины сейчас — самое подходящее время. Защитный эффект наступает через две недели и сохраняется до 12 месяцев.

Помимо этого рекомендуют носить маски, мыть руки, всегда иметь при себе антисептик и вести здоровый образ жизни. Дома стоит чаще проводить влажную уборку и проветривать комнаты. А при первых симптомах заболевания лучше обратиться к врачу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье отыскали семью погибшего героя Великой Отечественной войны. Спустя долгие годы его похоронили на Родине.