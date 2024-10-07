График отключения света с 7 по 11 октября опубликовали воронежские энергетики

Под ограничения попадут Рамонский, Хохольский, Эртильский, Репьевский, Аннинский, Ольховатский, Воробьевский, Кантемировский, Петропавловский, Подгоренский и Таловский районы. Об этом сообщили в компании «Россети Центр». Специалисты организации собираются менять провода, проводить техническое обслуживание и выполнять другие плановые работы. Свет будут традиционно отключать в рабочие часы, в промежуток с 8 до 18 часов. Впрочем, в части населенных пунктов электроснабжение будет отсутствовать не целый день, а лишь пару часов. Подробный график отключения света можно увидеть здесь.