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Молекулы микроРНК можно использовать в качестве биомаркеров болезней

Заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан отметила, что они также могут быть полезны для восстановления нормальной работы клеток.

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Молекулы микроРНК, за открытие которых сегодня была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине, могут использоваться на практике для выявления болезней, определения их подвидов, а также восстановления нормальной работы клеток. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.

«Возможное практическое применение микроРНК заключается в возможности использовать замеры количества этих молекул у пациента как маркер какого-либо заболевания или для определения подвида заболевания. В дополнение к этому, знания об уровне микроРНК в организме пациента можно использовать для терапевтических целей, искусственно повышая или подавляя экспрессию микроРНК», — пояснила Кудан.

Как отметила исследователь, молекулы микроРНК представляют собой короткие цепочки из 18−25 нуклеотидов, «букв» генетического кода, способных присоединяться к определенным типам матричной РНК, своеобразным «рабочим копиям» генов, которые используются клетками в качестве шаблона при сборке новых белковых молекул. Молекулы микроРНК блокируют этот процесс, что позволяет клеткам гибко регулировать уровень активности большого числа генов.

О Нобелевской премии по физиологии и медицине

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих действие гена. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. «Ученые стали лауреатами премии за “открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена”, говорится в мотивировочной части решения комитета.