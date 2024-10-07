Молекулы микроРНК можно использовать в качестве биомаркеров болезней

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Молекулы микроРНК, за открытие которых сегодня была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине, могут использоваться на практике для выявления болезней, определения их подвидов, а также восстановления нормальной работы клеток. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС Елизавета Кудан.