В Красноярске учителя труда отстранили от работы после видео с матом

КРАСНОЯРСК, 7 окт — РИА Новости. Учителя труда школы в Красноярске отстранили от работы после видео, где он ругается на детей матом, сообщили РИА Новости в главном управлении образования городской администрации.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы № 149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их «щенками».
«На данный момент учитель от занятий отстранён. Сегодня состоится заседание конфликтной комиссии, и позже участники события ознакомятся итоговым решением», — сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, жалоб от родителей за 9 лет работы педагога в данной школе не поступало, как не поступало и после публикации видео. «Кроме того, родители учеников сами вышли к администрации учебного заведения с просьбой не увольнять учителя», — уточнил он.