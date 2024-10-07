«Звонки от руководителя и поддельные приказы УФСБ»: Новая схема мошенничества появилась в Петербурге

Чтобы не попасть на удочку мошенников, важно не торопиться и не паниковать. Также нужно проверить адрес, телефон и аккаунт отправителя. Если руководитель обычно звонит по телефону, а после звонок поступил в мессенджере, то это повод насторожиться. Также выдать мошенника могут необычное приветствие, нетипичные речевые обороты, странные требования. И, конечно, лучше перезвонить начальнику по привычному каналу связи и уточнить информацию.