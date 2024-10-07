«Звонки от руководителя и поддельные приказы УФСБ»: Новая схема мошенничества появилась в Петербурге

В Петербурге появилась новая схема мошенничества. Аферисты для обмана граждан начали использовать поддельные приказы УФСБ, а также звонить от лица руководства с работы. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Чаще всего обман происходит по следующей схеме. Сначала сотруднику поступает звонок или сообщение от имени руководителя. Собеседник говорит, что с работником скоро свяжется «куратор от силовиков» или «представитель вышестоящей компании». Чтобы наверняка убедить жертву, мошенники используют дипфейки, копирующие голос или изображение, а также поддельные документы и подменные номера.
— Фейковый руководитель указывает на срочность, важность и секретность задачи. Подчиненный таким образом вводится в стрессовую ситуацию и лишается способности критически мыслить, отдает аферистам деньги или важную для компании информацию, — добавили в ведомстве.
Чтобы не попасть на удочку мошенников, важно не торопиться и не паниковать. Также нужно проверить адрес, телефон и аккаунт отправителя. Если руководитель обычно звонит по телефону, а после звонок поступил в мессенджере, то это повод насторожиться. Также выдать мошенника могут необычное приветствие, нетипичные речевые обороты, странные требования. И, конечно, лучше перезвонить начальнику по привычному каналу связи и уточнить информацию.