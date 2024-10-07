Белорусам рассказали, какие штрафы грозят за превышение скорости



В случае повторного нарушения штраф будет составлять от Br200 до Br600. Кроме того, водителя могут лишить права управлять транспортным средством на срок до одного года, однако такое наказание не применяется, если нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.