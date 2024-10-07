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Белорусам рассказали, какие штрафы грозят за превышение скорости

Водителям за превышение скоростного режима грозит штраф. В Госавтоинспекции напомнили, сколько придется заплатить за нарушение ПДД. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на соцсети УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: РИА "Новости"

Так, в соответствии со статьей 18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за превышение скорости предусмотрены следующие штрафы:

  • за превышение от 10 до 20 км/ч — штраф до Br40;
  • от 20 до 30 км/ч — штраф от Br40 до Br120;
  • от 30 до 40 км/ч — штраф от Br120 до Br400;
  • от 40 км/ч и более — штраф от Br320 до Br480.


В случае повторного нарушения штраф будет составлять от Br200 до Br600. Кроме того, водителя могут лишить права управлять транспортным средством на срок до одного года, однако такое наказание не применяется, если нарушение зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

штрафы