Нил Янг и Стивен Стиллз исполнили Hung Upside Down впервые за 57 лет

Музыканты Нил Янг и Стивен Стиллз, бывшие коллеги по группе Buffalo Springfield, вышли вместе на сцену в рамках благотворительного концерта в Калифорнии. Среди прочих композиций они сыграли песню Hung Upside Down (1967), которую не исполняли уже более пятидесяти лет.