Нил Янг и Стивен Стиллз исполнили Hung Upside Down впервые за 57 лет

Музыканты Нил Янг и Стивен Стиллз, бывшие коллеги по группе Buffalo Springfield, вышли вместе на сцену в рамках благотворительного концерта в Калифорнии. Среди прочих композиций они сыграли песню Hung Upside Down (1967), которую не исполняли уже более пятидесяти лет.
Нил Янг и Стивен Стиллз также выступили с композициями Long May You Run (1976), Human Highway (1978), Helplessly Hoping (1969), Field Of Opportunity (1978), Love The One You’re With (1971) и другими, пишет NME.
На благотворительном концерте, организованном Нилом Янгом, разные известные музыканты собрались вместе, чтобы собрать средства для организаций, которые занимаются с детьми с физическими недостатками и хроническими заболеваниями.
Ранее Нил Янг отменил тур Crazy Horse. После он рассказал своим поклонникам о причине отмены: «Мое тело говорило мне не делать этого».