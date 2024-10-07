«Станет флагманом»: в Уфе открылся реабилитационный комплекс «Салют» для детей с ОВЗ

Сегодня, 7 октября, в Уфе открыли Республиканский детский реабилитационный комплекс «Салют». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Комплекс создан для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. По словам руководителя региона, он «получился уникальным», поскольку удалось объединить в нем медицину, социальное направление и образование. Ребенок в центре сможет пройти диагностику, лечение и реабилитацию. Были созданы комфортные условия и для родителей.
По данным властей, в Башкирии насчитывается более 20 тысяч особенных детей. Инфраструктура для работы с ними, утверждает Хабиров, развита хорошо. В городах и районах работают 23 реабилитационных центра и 36 коррекционных школ.
— «Салют» станет флагманом этой большой и очень нужной работы. Он будет аккумулировать достижения и успешные методики в этой сфере на уровне республики, перенимать лучшие практики других регионов. Уверен, ребятам здесь понравится и они выйдут отсюда сильнее, здоровее и увереннее в себе, — заявил глава республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.