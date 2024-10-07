«Станет флагманом»: в Уфе открылся реабилитационный комплекс «Салют» для детей с ОВЗ

— «Салют» станет флагманом этой большой и очень нужной работы. Он будет аккумулировать достижения и успешные методики в этой сфере на уровне республики, перенимать лучшие практики других регионов. Уверен, ребятам здесь понравится и они выйдут отсюда сильнее, здоровее и увереннее в себе, — заявил глава республики.