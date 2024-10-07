Президент снял с должности главу МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова

До этого в разные годы Сергей Филиппов возглавлял управление ведомства в Рязанской области, был начальником отдела по делам ГО и ЧС — заместителем начальника гражданской обороны района «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа Москвы, а также возглавлял Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.