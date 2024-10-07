Президент снял с должности главу МЧС по Ростовской области Сергея Филиппова

Глава ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов освобожден от должности по указу президента Владимира Путина. Эту информацию 7 октября подтверждает пресс-служба МЧС России.
— Начальник ГУ МЧС России по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Филиппов освобожден от занимаемой согласно соответствующему указу президента Российской Федерации, — прокомментировали «КП-Ростов-на-Дону».
Напомним, с 1 мая 2020 года специалист занимал пост врио начальника донского управления МЧС, а с 25 ноября того же года был утвержден в должности.
До этого в разные годы Сергей Филиппов возглавлял управление ведомства в Рязанской области, был начальником отдела по делам ГО и ЧС — заместителем начальника гражданской обороны района «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа Москвы, а также возглавлял Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.
С ноября 1994 года по июль 1995 года принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Имеет государственные и ведомственные награды.