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В трёх районах Новосибирска ограничили движение транспорта

Коммунальные ремонты продлятся от одной до двух недель.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В трёх районах Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта в связи с коммунальными ремонтами. Об этом в понедельник, 7 октября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Так, в Ленинском районе с 4 по 11 октября на два метра сузили парковочный карман вдоль проезжей части улицы Невельского возле дома № 61. Это необходимо для ремонта электрокабеля, который выполнит АО «РЭС».

В Железнодорожном районе по 20 октября на 4,5 метра уже стала проезжая часть улицы Сибирской между домами № 46 и № 52.

На тот же срок 4 метра в ширине потеряла проезжая часть улицы Фабричной возле здания № 31 к. 5.

Кроме того, в Октябрьском районе по 20 октября стала непроезжей улица Ленинградская возле здания № 75.

Ограничения на вышеуказанных участках обусловлены ремонтом теплотрасс, который проводят сотрудники ООО «НТСК».

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и искать пути объезда.