Пять простых способов повысить уровень гормонов счастья: советы психолога

В современном ритме жизни каждый из нас стремится найти путь к счастью и внутреннему балансу. Важную роль в этом процессе играют так называемые гормоны счастья эндорфины, серотонин, допамин и окситоцин. Эти химические соединения, выделяемые нашим организмом, отвечают за чувство радости, удовлетворенности и эмоционального благополучия. Но что происходит, когда их уровень недостаточен? Как это влияет на наше состояние и, главное, можем ли мы сами повысить уровень этих гормонов? На эти вопросы Вечерней Москве ответила психолог Ольгой Романив.