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Гусь задержал движение общественного транспорта в Бресте

В Бресте важный гусь на дороге остановил общественный транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Бресте гулявший по дороге гусь остановил движение общественного транспорта, рассказал телеграм-канал «#1регион».

— Важный гусь на улицах областного центра, — подписали администраторы телеграм-канала «#1регион» короткое видео, снятое очевидцами.

В ролике в Бресте перед городским автобусом гордо вышагивает то ли гусь, то ли лебедь. Автобус вынужден замедлиться, как и транспорт, едущий ему на встречу. Но, похоже, важного гуся такая ситуация не пугает, так как ничуть не торопясь. Гусь-лебедь продолжает идти по проезжей части и не стремится улететь или сойти на газон.

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