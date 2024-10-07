Гусь задержал движение общественного транспорта в Бресте

В ролике в Бресте перед городским автобусом гордо вышагивает то ли гусь, то ли лебедь. Автобус вынужден замедлиться, как и транспорт, едущий ему на встречу. Но, похоже, важного гуся такая ситуация не пугает, так как ничуть не торопясь. Гусь-лебедь продолжает идти по проезжей части и не стремится улететь или сойти на газон.