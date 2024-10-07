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Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» отключат с 8 октября

Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» отключат с 8 октября.

Источник: Живем в Нижнем

7 октября станет заключительным днем работы фонтанов в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.

Фонтаны отключают из-за того, что в ближайшее время ожидаются заморозки. Сегодня вечером летний парковый сезон завершится музыкально-световыми шоу.

Шоу фонтанов начнется в 20:00 и закончится в 22:00. С завтрашнего дня, 8 октября, фонтаны уже будут отключены.

Напомним, нижегородский парк «Швейцария» начал собирать корм для белок и птиц.

архитектура