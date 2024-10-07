Фонтаны в нижегородском парке «Швейцария» отключат с 8 октября.

7 октября станет заключительным днем работы фонтанов в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители общественного пространства в социальных сетях.
Фонтаны отключают из-за того, что в ближайшее время ожидаются заморозки. Сегодня вечером летний парковый сезон завершится музыкально-световыми шоу.
Шоу фонтанов начнется в 20:00 и закончится в 22:00. С завтрашнего дня, 8 октября, фонтаны уже будут отключены.
Напомним, нижегородский парк «Швейцария» начал собирать корм для белок и птиц.