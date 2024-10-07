В Татарстане на один день потеплеет до +24, но затем придет аномальный холод

В четверг, 10-го числа, с уходом циклона дальше на юго-восток республика сначала окажется в его тыловой части, а затем попадет под влияние гребня северного антициклона. Продолжат идти дожди — ночью повсеместно, днем преимущественно в южных и восточных районах. Заметно похолодает: до 3−8 градусов тепла в темное время суток и не больше 5−10 градусов тепла — в светлое. «Процесс будет сопровождаться сильным северо-восточным ветром порывами 15−17 м/с», — уточнили синоптики.