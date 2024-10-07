«Это был взрослый мужчина, у которого есть жена и много детей!» Уроженка Минска певица Бьянка обвинила в домогательствах известного певца

— Это был взрослый мужчина, у которого есть жена, очень много детей. Он известен на всю страну. Мы ехали с «Песни года» в одном поезде, все артисты. Этот человек со своей командой сидел в купе. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: «А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем». Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и очень разочаровалась. Просто человек поет такие песни, вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел! — не смогла сдержать нахлынувших от воспоминаний эмоций.