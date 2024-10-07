«Это был взрослый мужчина, у которого есть жена и много детей!» Уроженка Минска певица Бьянка обвинила в домогательствах известного певца

Не так давно отметившая 39-летие уроженка Минска Татьяна Липницкая, а именно так по паспорту зовет певицу Бьянку, шокировала своих поклонников неожиданным признанием: некоторое время назад ее домогался известный и популярный певец.
Обо все этом, как пишет kp.ru, Бьянка искренне рассказала Павлу Воле, который ведет свое авторское шоу на российском канале ТНТ. Когда произошли очень неприятные события, Бьянка не детализировала, но сам факт был очень неприятным.
— Это был взрослый мужчина, у которого есть жена, очень много детей. Он известен на всю страну. Мы ехали с «Песни года» в одном поезде, все артисты. Этот человек со своей командой сидел в купе. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: «А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем». Неприятная ситуация, он увидел, как я обиделась, расстроилась и очень разочаровалась. Просто человек поет такие песни, вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел! — не смогла сдержать нахлынувших от воспоминаний эмоций.
Фолловеры, объективно говоря, в шоке от пережитых и описанных Бьянкой событий, в комментариях под видео — не только слова поддержки, но и масса предположений, поклонники гадают, кто именно мог так поступить с Бьянкой.
Ранее мы писали о том, что солистка «Самоцветов» Елена Преснякова рассказала Алене Спиридович про свою невестку-белоруску Наталью Подольскую и о конкуренции с «Песнярами» (тут про это).