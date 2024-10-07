Замглавы Роспотребнадзора по Башкирии оштрафована за долгий ответ на обращение

На нарушение обратила внимание Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, по инициативе которой заместитель руководителя управления привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) и оштрафована на 5 тыс. руб. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Галине Перминой. Кроме того, после рассмотрения представления прокуратуры в дисциплинарном порядке было наказано лицо, непосредственно отвечающее за работу с обращениями граждан.