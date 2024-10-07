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Замглавы Роспотребнадзора по Башкирии оштрафована за долгий ответ на обращение

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Анны Казак из-за слишком долгого ответа на обращение жительницы Уфы. Ее заместительница привлечена к административной ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в мае 2024 года в управление Роспотребнадзора поступило обращение по вопросу отбора проб воздуха. Кроме того, жительницу Уфы интересовали результаты рассмотрения предыдущих обращений. Ответ ведомства поступил с нарушением тридцатидневного срока, а вопросы о предыдущем заявлении остались без рассмотрения.

На нарушение обратила внимание Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, по инициативе которой заместитель руководителя управления привлечена к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ) и оштрафована на 5 тыс. руб. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Галине Перминой. Кроме того, после рассмотрения представления прокуратуры в дисциплинарном порядке было наказано лицо, непосредственно отвечающее за работу с обращениями граждан.

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Роспотребнадзор
Прокуратура