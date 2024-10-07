В очереди перед Крымским мостом стоят больше 200 машин

По состоянию на 15.00 понедельника, 7 октября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 220 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ждать своей очереди нужно около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.
Очередь перед Крымским мостом появилась в 13.00. Со стороны Керчи стояли 20 машин. Спустя час количество автомобилей увеличилось в 10 раз.