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В очереди перед Крымским мостом стоят больше 200 машин

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 220 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 15.00 понедельника, 7 октября, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 220 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ждать своей очереди нужно около часа. При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет.

Очередь перед Крымским мостом появилась в 13.00. Со стороны Керчи стояли 20 машин. Спустя час количество автомобилей увеличилось в 10 раз.