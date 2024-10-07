Генетик Волчков: микроРНК, за открытие которых дали Нобелевку, можно сравнить с мануалом органа

В каждой клетке нашего тела содержится один и тот же набор генов, которые регулируют их работу. Однако мы видим, что клетки у нас в организме абсолютно разные: есть мышечные, есть нервные, а есть кардиомиоциты — клетки сердца, которые бьются под микроскопом. Долгое время ученые не могли понять, почему при наличии одной и той же инструкции в ДНК клетки работают по-разному? Кроме того, клетки постоянно подстраиваются под внешнюю среду, как это происходит? Если регуляция генов нарушается, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак, диабет или аутоиммунные заболевания. Поэтому изучение регуляции активности генов было важной задачей на протяжении многих лет.