В Омске открылся форум для студентов технических вузов и ссузов «ReСтарт»

«Первая причина — Омская область — один из регионов-лидеров по созданию промышленных кластеров. Вторая причина в том, что Губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко сам стоял у истоков этой программы, и более того — был ее инициатором», — отметила исполнительный директор Института экономики знаний Юлия Артамонова. Участников форума ждет масса интересных творческих встреч, эксперты также запланировали проведение обучающих сессий и проведение деловой игры, которая поможет попробовать на себе ту или иную профессию или направление работы. А лучших из лучших будет ждать стажировка на крупнейших промышленных предприятиях региона.