В Омске открылся форум для студентов технических вузов и ссузов «ReСтарт»

В Омске стартовал федеральный проект «Взлетная полоса для молодых профессионалов. ReСтарт». Открытие состоялось на площадке областного Конгресс-холла. В проекте участвуют более 400 омских студентов и почти 1,5 тысячи участников из других регионов: Республики Башкортостан, Кемеровской, Нижегородской и Белгородской областей. Главная цель проекта — привлечь молодежь на омские предприятия и познакомить с возможностями трудоустройства в регионе. Сегодня омские предприятия обеспечивают своих сотрудников не только неплохой зарплатой, но и позволяют найти свое призвание на долгие годы. Омский регион был выбран неслучайно.
«В этом году мы сосредоточились на пяти субъектах — Омской, Кемеровской, Нижегородской, Белгородской областях и Республики Башкортостан, где промышленная инфраструктура развита на высшем уровне. Это регионы, где есть подготовленные инфраструктурные площадки в виде индустриальных парков, технопарков. Здесь участники “Взлетной полосы” могут быстро и эффективно реализовывать проекты и применить все свои знания и умения», — сказал директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.
Участники проекта смогут получить практический опыт, пройти стажировки на промышленных предприятиях и разработать собственные инвестиционные проекты. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Минпромторга России, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, Правительства Омской области.
«Первая причина — Омская область — один из регионов-лидеров по созданию промышленных кластеров. Вторая причина в том, что Губернатор Омской области Виталий Павлович Хоценко сам стоял у истоков этой программы, и более того — был ее инициатором», — отметила исполнительный директор Института экономики знаний Юлия Артамонова. Участников форума ждет масса интересных творческих встреч, эксперты также запланировали проведение обучающих сессий и проведение деловой игры, которая поможет попробовать на себе ту или иную профессию или направление работы. А лучших из лучших будет ждать стажировка на крупнейших промышленных предприятиях региона.