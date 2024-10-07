Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Синоптик рассказал, что погода в Москве в этот день ожидается облачная. Днем температура воздуха будет колебаться между 16 и 18 градусами тепла. В Московской области возможно потепление до 19 градусов. Аномально теплым в столичном регионе оказался и весь сентябрь.