Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Синоптик рассказал, что погода в Москве в этот день ожидается облачная. Днем температура воздуха будет колебаться между 16 и 18 градусами тепла. В Московской области возможно потепление до 19 градусов. Аномально теплым в столичном регионе оказался и весь сентябрь.
Однако продлится теплая погода не всю неделю. Уже во вторник начнется похолодание. 8 октября температура воздуха ночью упадет до 10 градусов тепла, днем градусники термометра покажут от 12 до 14 градусов тепла. На климат в российской столице повлияет северный ветер.
Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет среда. 9 октября, как рассказал ресурсу «Москва 24» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура воздуха в российской столице упадет до 7, а местами и до 5 градусов тепла.
В течение недели ожидается низкое атмосферное давление. По словам Вильфанда, оно будет в среднем ниже нормы на 7 миллиметров ртутного столба.