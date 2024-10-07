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Денис Мацуев перенес шесть своих концертов по причине болезни

Пресс-служба российского пианиста Дениса Мацуева сообщила о переносе всех выступлений музыканта, запланированных на начало октября. Как стало известно, причиной этому стала болезнь артиста.

Источник: Звук

Пресс-служба российского пианиста Дениса Мацуева сообщила о переносе всех выступлений музыканта, запланированных на начало октября. Как стало известно, причиной этому стала болезнь артиста.

Шоу должны были состояться в Барнауле, Новосибирске и в Кемерове. Но, как уверяет пресс-служба, выступления не отменены, поэтому в ближайшее время появится информация о новых датах, пишет Интермедиа.

Денис Мацуев — один из самых известных современных российских пианистов. Известность к нему пришла после победы в 1998 году на XI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. В 2011 году музыкант был удостоен звания народного артиста РФ.

Ранее эксперты международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявили, что в России падает интерес к академической музыке.