Денис Мацуев перенес шесть своих концертов по причине болезни

Пресс-служба российского пианиста Дениса Мацуева сообщила о переносе всех выступлений музыканта, запланированных на начало октября. Как стало известно, причиной этому стала болезнь артиста.
Шоу должны были состояться в Барнауле, Новосибирске и в Кемерове. Но, как уверяет пресс-служба, выступления не отменены, поэтому в ближайшее время появится информация о новых датах, пишет Интермедиа.
Денис Мацуев — один из самых известных современных российских пианистов. Известность к нему пришла после победы в 1998 году на XI Международном конкурсе им. П. И. Чайковского. В 2011 году музыкант был удостоен звания народного артиста РФ.
Ранее эксперты международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявили, что в России падает интерес к академической музыке.