«Скорость порывов на пике — 65 м/с». Белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе

В Белгидромете объяснили, что в Беларусь атмосферные фронты с юга принесли много облаков и дождей, особенно в минувшие выходные. В начале недели облака все-также закрывают плотной пеленой территорию республики. Дожди продолжатся, но уже не будут такими интенсивными. Однако уже со вторника, 8 октября, погода начнет меняться, осадки в большинстве районов прекратятся. При этом поменяется и направление ветра на юго-западное, начнут поступать более теплые воздушные массы, но усилится ветер.