Долг за корм - 380 тысяч рублей: Под Ростовом 133 собаки остались без средств к существованию

— Потому что в России пристрой плохой. Редко кто приходит и спрашивает животных. Особенно последнее время, — вздыхает Антонина. — Хотя за последние четыре года в Германию нами было пристроены порядка 400 собак. Там люди очень ответственно подходят к тому, чтобы завести животных. Если они не имеют финансовой возможности содержать их, не проговорили с семьей все нюансы достойного содержания, то и не заводят.