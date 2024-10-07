Долг за корм - 380 тысяч рублей: Под Ростовом 133 собаки остались без средств к существованию

Один из крупнейших частных приютов для бездомных животных в Ростовской области «Мистер Макс», расположенный в городе Шахты, остался без средств к существованию — долг за корм приближается к 400 тысячам рублей, а вот новый купить не на что.
О том, что сейчас происходит с животными, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала хозяйка приюта Антонина Алексеева.
СОБАКАМИ НАЧАЛА ЗАНИМАТЬСЯ 24 ГОДА НАЗАД.
Антонина начала заниматься помощью бездомным собакам еще 24 года назад.
— После двухтысячного года я забрала с работы щенка. Став с ним гулять, начала замечать собачек в разном состоянии: и бедных, и несчастных. Потом на прогулке мы нашли молодую девочку с переломанной лапой. Я забрала ее лечить. Но от волонтерства тогда была очень далека. Не знала страшных болезней: когда щенки умирают целыми пометами из-за энетрита, например.
Со временем количество бездомных собачек в доме Антонины достигло шести. Все они жили в двухкомнатной квартире сердобольной женщины. Некоторых со временем получилось пристроить.
— А в 2015 году я целенаправленно начала искать дачу конкретно под приют. Так как знала, что он должен быть подальше от людей, которые могут пожаловаться. Сейчас он не оформлен, потому что расположен в садоводческом товариществе. А чтобы «Мистер Макс» начал работать официально, надо сменить категорию земли. Плюс — другие затраты.
МАКСИМУМ — 280 СОБАК.
Так, в этом приюте вначале было пять, потом — десять, потом — 50 собак. Но пять лет назад их количество достигло рекордного количества — 280! Тогда же работавшей бухгалтером Антонине пришлось попрощаться с основным местом работы: нужно было время на уход за животными. Сейчас же у нее на попечении находится 133 животных.
Из-за того, что Антонина содержит приют только на средства, перечисляемые неравнодушными людьми из соцсетей, многое что предстоит еще сделать. Так, пока на участке есть около десятка вольеров: часть помогла возвести женщина-предприниматель, другую — жительница США.
— Вот только они еще не отапливаются. А потому особая проблема — что делать со щенками. Если летом еще можно организовать для них загон на улице, то зимой все это намного сложнее.
В ГЕРМАНИЮ НА ПМЖ.
Кстати, многих собак Антонина пристроила в Германию. Женщина вспоминает: все началось с того, что на нее вышла русскоязычная немка. Она взяла первую собаку для себя. А потом начала думать: как бы помочь приюту.
— Потому что в России пристрой плохой. Редко кто приходит и спрашивает животных. Особенно последнее время, — вздыхает Антонина. — Хотя за последние четыре года в Германию нами было пристроены порядка 400 собак. Там люди очень ответственно подходят к тому, чтобы завести животных. Если они не имеют финансовой возможности содержать их, не проговорили с семьей все нюансы достойного содержания, то и не заводят.
Вот и та самая жительница Германии даже сдавала экзамены, чтобы получить разрешение официально заниматься пристроем животных, поиском семей и размещением объявлений.
— В Германии, если человек решил стать волонтером, это не так просто. Теперь она еще и налоги платит раз в год.
А Антонина, чтобы отправить собак в европейскую страну, готовила их: прививала, обрабатывала, стерилизовала и наводила внешнюю красоту. Потом счастливчиков с Дона везли в Москву, а далее — уже к новым хозяевам за границу в специальных вольерах.
СОБАКИ С РАЗНОЙ СУДЬБОЙ.
Дончанка говорит, что в ее приюте живут животные с самой разной и, зачастую, очень незавидной судьбой. Например, Лисенок, которому сейчас около 15 лет, спокойно спит: ему уже не надо ни за что переживать. Его Антонина забрала с Центрального рынка города Шахты, где пес ходил с большой раной.
— Что хотели с ним делать, можно только предполагать. Наверное, пес вырвался. Порез был неглубокий, но очень большой. Слава Богу, зажило — верно говорят, как на собаке.
Есть и другой собачонок, который жил бы да и жил, если бы его не трогали люди. Но какой-то изувер то поджигал его, то испытывал ножом. Говорил, что убьет. Несчастную дворнягу попросили забрать Антонину, чтобы спрятать.
— Он до сих пор живет у меня, потому что не любит других животных. Хотя к людям — очень хорошо относится. Пристроить его я не смогла: всегда есть какие-то кошки и собаки, которые будут жить рядом с новым хозяином. Так и остался здесь.
НАКОРМИ И ПРИСТРОЙ.
А вот у другой соседки по вольеру — маленькой собачки, наоборот, судьба сложилась удачно: она скоро поедет в семью в Москву.
— Ее и сестренку выкинули на трассе. Люди ехали на море и увидели несчастных. Нашли номер нашего приюта. Я, конечно, не отказала — забрала щенков, выходила и вырастила. А сейчас одной из девчонок нашли столичную семью.
— Если честно, то я и сама к ней очень привязалась. Но понимаю, что приют — временный дом. И здесь главное другое — накорми и пристрой.
ДОЛГ — БОЛЬШЕ 400 ТЫСЯЧ.
Кстати, по словам собеседницы, в Москву и Санкт-Петербург обычно едут маленькие собачки, которые весят до десяти килограммов. Тех, что побольше — уже не берут.
— Впервые за пять лет ко мне приехали местные, искали себе щенка. Но подходящего не нашли, так как хотели крупного.
Несмотря на то, что за два десятка лет Антонина пристроила сотни животных, сейчас вынуждена обратиться за помощью.
— Сейчас приют столкнулся с финансовыми трудностями: не на что содержать животных. Долг по корму достиг 380 тысяч рублей. Еще тысяч 15 000 — за стерилизацию кошек и собак. К тому же, я заняла 20 тысяч рублей на возведение еще одного вольера.
По словам дончанки, дававшие раньше средства к существованию сборы практически не работают.
— А я каждый день просыпаюсь с мыслью о том, чем мне накормить этих 133 хвостика. Ведь только на корм в месяц уходит порядка 100 тысяч рублей. К тому же, в приюте есть и возрастные собаки с проблемами по здоровью. Им периодически требуются таблетки и уколы. Вот и считайте. Не хочется верить, что люди стали равнодушнее.
АЛЛО!
Если вы хотите помочь приюту, напишите в редакцию «КП» автору материала по телефону: 8−909−409−00−00. Мы поможем связаться с Антониной.