Минсельхозпрод рассказал о ситуации с белорусскими и импортными яблоками

В последние годы Беларусь втрое снизила объемы импортных яблок, нарастив производство этого самого популярного фрукта на территории своей страны в первую очередь в Гродненской, Брестской и Минской областях. Об этом БелТа рассказала начальник управления картофелеводства, плодоовощеводства, агрохимии и защиты растений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татьяна Карбанович.
По ее словам, начали плодоносить молодые сады, и в 2023 году созрело 210 тысяч тонн яблок, что на 23% больше, чем в 2021 году. Экспортный потенциал урожая белорусских яблок в нынешнем году оценивается в 60 тысяч тонн.
«В результате импорт яблок сократился значительно. В 2023 году он составил 34% к уровню 2021 года, то есть снизился почти в три раза», — отметила Татьяна Карбанович.
По словам специалиста, объем производства плодоовощной продукции, в том числе и яблок, в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в целом превышает потребности торговли на год. Так, годовая потребность белорусской торговли составляет по яблокам 30% от их объема производства, — уточнила Татьяна Карбанович.
«В апреле и июле отмечается недостаток отечественных яблок лежких сортов, и мы ведем целенаправленную работу для решения этого вопроса», — подчеркнула специалист. Для этого ежегодно закладывается около 500 гектаров садов, в том числе и с капельным поливом, с сортами длительного срока хранения.
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