Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

61 пожар потушили в Иркутской области за неделю

Работники МЧС выезжали на вызовы 157 раз
Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области за неделю потушили 61 пожар. Специалисты спасли 13 человек, 53 человека эвакуировали. Из-за зверствующего пламени пострадало три жителя Приангарья. Об этом КП-Иркутск сообщают в МЧС Иркутской области.

— В Прибайкалье за прошедшую неделю силы и средства МЧС России привлекались 157 раз на оперативные события, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Помимо этого 29 раз выезжали на места аварий. Спасли одного человека. А вот на водных объектах никаких ЧП не зарегистрировали.

В авариях спасли одного человека. ГУ МЧС по Иркутской области

Напоминаем, самая главная причина пожаров осенью и зимой — это нарушение правил безопасности при пользовании электрооборудованием. Необходимо следить за включенными обогревателями и не оставлять работающие электроприборы при выходе из дома.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске и районе за прошедшую неделю произошла 31 авария. Больше всего дорожно-транспортных происшествий зафиксировали в понедельник.