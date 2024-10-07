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МЖКХ: в этом году тарифы на ЖКУ не изменятся

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году тарифы на ЖКУ не изменятся. Об этом рассказал заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Алексей Филанович в проекте БЕЛТА «Страна говорит».

Источник: РИА "Новости"

Сентябрь в этом году стал практически четвертым месяцем лета, что позволило гражданам сэкономить на отоплении. Также Алексей Филанович отметил, что в целом три четверти расходов на отопление субсидирует государство. А что касается тарифов на ЖКУ, то в этом году они уже не изменятся. В год их нельзя поднимать больше, чем на половину базовой величины (Br20).

«В столице кадров для запуска отопления достаточно». Эксперты о режиме работы ЖКХ Как энергосистема страны готовится к отопительному сезону, поделились в «Белэнерго» Почему в Минске к отопительному сезону готовы за месяц до начала, пояснили в ЖКХ «Изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством два раза в год. Это в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня», — подчеркнул он и добавил, что, другими словами, до конца этого календарного года никаких изменений не будет.

С 1 января 2025 года корректировка тарифов будет рассматриваться индивидуально с учетом складывающихся затрат, планово-расчетных цен и стоимости энергоресурсов. На конечную стоимость услуг влияет много факторов, добавил Алексей Филанович.

*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.

ЖКХ