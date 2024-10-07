МЖКХ: в этом году тарифы на ЖКУ не изменятся

«В столице кадров для запуска отопления достаточно». Эксперты о режиме работы ЖКХ Как энергосистема страны готовится к отопительному сезону, поделились в «Белэнерго» Почему в Минске к отопительному сезону готовы за месяц до начала, пояснили в ЖКХ «Изменение тарифов, их пересмотр и корректировка предусмотрены законодательством два раза в год. Это в начале года с 1 января и в середине — с 1 июня», — подчеркнул он и добавил, что, другими словами, до конца этого календарного года никаких изменений не будет.