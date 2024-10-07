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На конференции в КЧР астрофизики из пяти стран представят доклады об активных галактиках

Участники конференции рассмотрят, в частности, процессы эволюции активных ядер галактик и обратной связи, выявленные в результате многоволновых и 3D-спектроскопических обзоров.

ЧЕРКЕССК, 7 октября. /ТАСС/. Международная конференция «Активные галактики в различных масштабах и на разных длинах волн» пройдет в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР) 14—17 октября. Запланировано более 30 докладов ведущих российских и зарубежных ученых, сообщила ТАСС представитель научного центра Екатерина Филиппова.

«Ожидается участие более 60 астрофизиков из России, Китая, Мексики, Сербии и Индии. Планируется заслушать и обсудить 35 докладов, 9 из них будут сделаны онлайн», — сказала собеседница агентства.

В течение четырех дней участники конференции, в частности, рассмотрят процессы эволюции активных ядер галактик (AGN) и обратной связи, выявленные в результате многоволновых и 3D-спектроскопических обзоров.

«Основная цель конференции — обсуждение наблюдаемых проявлений феномена активных ядер галактик в различных пространственных и временных масштабах: от центрального двигателя во внутреннем парсеке — до процессов обратной связи в диске галактики-хозяина и за его пределами», — отметила Филиппова.

Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН основана 3 июня 1966 года. Располагается в Зеленчукском районе КЧР, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.