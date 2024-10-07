На конференции в КЧР астрофизики из пяти стран представят доклады об активных галактиках

Специальная астрофизическая обсерватория (САО) РАН основана 3 июня 1966 года. Располагается в Зеленчукском районе КЧР, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии.