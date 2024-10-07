На маршруте № 128 в Петербурге стартовало тестирование нового электробуса

Электробус Asiastar обладает запасом хода до 350 километров и уже проехал более 800 километров от Москвы до Петербурга с двумя зарядными сессиями. Также в нем современный салон с комфортными сидениями, мультимедийными информационными системами, USB-зарядками, системами отопления и кондиционирования. Кроме того, предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями, механическая аппарель и широкие места для лиц приоритетной категории.