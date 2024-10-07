Двое жителей Уфимского района организовали незаконную миграцию в Россию и отделались условкой

Двое мужчин из Уфимского района 39 и 52 лет с 2016 по 2022 год организовали преступную группу и заключали с выходцами из республик Центральной Азии фиктивные трудовые договоры. Недостоверные данные они предоставляли в миграционную службу. В результате для 132 иностранцев была создана видимость наличия законных оснований для пребывания и работы на территории России.