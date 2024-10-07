Двое жителей Уфимского района организовали незаконную миграцию в Россию и отделались условкой

Из-за двух жителей Башкирии в Россию нелегально мигрировали более 130 человек. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ республики.
Двое мужчин из Уфимского района 39 и 52 лет с 2016 по 2022 год организовали преступную группу и заключали с выходцами из республик Центральной Азии фиктивные трудовые договоры. Недостоверные данные они предоставляли в миграционную службу. В результате для 132 иностранцев была создана видимость наличия законных оснований для пребывания и работы на территории России.
Кировский районный суд Уфы признал обоих мужчин виновными в организации незаконной миграции. Им назначили два и три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год каждому. Приговор вступил в законную силу.
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