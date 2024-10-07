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Мэру Омска и главам районов могут запретить выезд заграницу

Решение об ограничении будет принимать губернатор.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области подписал указ об утверждении порядка принятия решения об ограничении права на выезд из РФ глав муниципальных образований.

Мэр Омска и руководители сельских районов не смогут выехать из страны, если они были допущены к сведениям особой важности или совершенно секретной информации. При этом ограничение временное, при вынесении решения будет учитываться дата последнего допуска к такой информации.

О запрете покидать страну чиновников будут уведомлять под роспись. При этом в случае острой необходимости губернатор наделен правом разрешить главе муниципалитета кратковременный выезд из страны.