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В Воронеже отремонтировали памятник Ленину у мехзавода

На постаменте починили плиты, монумент покрасили.

Источник: Защита культурного наследия Воронежа ВКонтакте

В Воронеже отремонтировали памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Привели в порядок монумент Ильичу, стоящий у механического завода. Об этом рассказали в группе «Защита культурного наследия» ВКонтакте.

Общественные активисты в конце августа обращали внимание на то, что на памятнике Ленину облупилась краска, а от постамента отходили часть плит. К их сигналам прислушались. Постамент отремонтировали, памятник покрасили. Теперь Ильич снова смотрится живее всех живых.

Кстати, собираются отреставрировать и памятник Ленину, расположенный у главного здания опорного вуза, больше известного в народе как «политех».

монументы