В Воронеже отремонтировали памятник Ленину у мехзавода

Общественные активисты в конце августа обращали внимание на то, что на памятнике Ленину облупилась краска, а от постамента отходили часть плит. К их сигналам прислушались. Постамент отремонтировали, памятник покрасили. Теперь Ильич снова смотрится живее всех живых.