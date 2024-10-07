В Воронеже отремонтировали памятник Ленину у мехзавода

В Воронеже отремонтировали памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Привели в порядок монумент Ильичу, стоящий у механического завода. Об этом рассказали в группе «Защита культурного наследия» ВКонтакте.
Общественные активисты в конце августа обращали внимание на то, что на памятнике Ленину облупилась краска, а от постамента отходили часть плит. К их сигналам прислушались. Постамент отремонтировали, памятник покрасили. Теперь Ильич снова смотрится живее всех живых.
Кстати, собираются отреставрировать и памятник Ленину, расположенный у главного здания опорного вуза, больше известного в народе как «политех».