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Два ресторана в Ростове-на-Дону вошли в топ-10 лучших заведений на юге России

Два ресторана в Ростове вошли в список лучших на юге страны.

Источник: Комсомольская правда

Два ресторана, работающие в Ростове-на-Дону, вошли в топ-10 лучших заведений на юге России. Об этом сообщили на сайте премии WhereToEat.

Ростовские рестораны заняли третье и четвертое места. Речь идет о заведениях, которые можно найти на Максима Горького и Красноармейской. Первое место в этом рейтинге завоевали представители Новороссийска.

Также отдельно назвали лидеров в специальных номинациях. Представители донской столицы завоевали титулы шеф-повар года и лучшего сомелье юга.

Добавим, церемонию награждения в рамках ресторанной премии WhereToEat South 2024 провели 5 октября в Сочи.