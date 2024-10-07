Два ресторана в Ростове-на-Дону вошли в топ-10 лучших заведений на юге России

Два ресторана, работающие в Ростове-на-Дону, вошли в топ-10 лучших заведений на юге России. Об этом сообщили на сайте премии WhereToEat.
Ростовские рестораны заняли третье и четвертое места. Речь идет о заведениях, которые можно найти на Максима Горького и Красноармейской. Первое место в этом рейтинге завоевали представители Новороссийска.
Также отдельно назвали лидеров в специальных номинациях. Представители донской столицы завоевали титулы шеф-повар года и лучшего сомелье юга.
Добавим, церемонию награждения в рамках ресторанной премии WhereToEat South 2024 провели 5 октября в Сочи.