Подборка лучших семейных фильмов для всех возрастов — от классики до современных шедевров

* Фильмы идеальны для семейного просмотра, так как их сюжет объединяет разные поколения людей и показывает, как события прошлого могут повлиять на наше будущее.

* Интересна история создания фильма. Однажды продюсер и сценарист Боб Гейл нашел в доме своих родителей школьный ежегодник своего отца, который был старостой класса. И он подумал: а дружил бы он тогда с отцом, если бы они были ровесниками? Этими мыслями Гейл поделился со своим другом режиссером Земекисом. И тогда Гейл и Земекис засели за сценарий.

* В мире у трилогии миллионы фанатов. 21 октября 2015 года они даже праздновали День «Назад в будущее» — это дата прибытия в будущее Марти и Дока во второй части трилогии.

* Просмотр трилогии — повод познакомиться с биографией исполнителя главной роли Майкла Дж. Фокса. Много лет актер мужественно борется с неизлечимым заболеванием — болезнью Паркинсона. Он открыл свой благотворительный фонд и вкладывает большие деньги в исследования заболевания и разработку лекарственных средств.