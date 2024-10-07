В Башкирии вводят компенсации за проезд для многодетных семей

С 23 октября станет доступна подача заявления в электронном виде, через МФЦ и посредством портала гослуслуг. Об этом сообщила и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
После подачи заявления льгота на бесплатный проезд оформляется в течение 10 дней.
Как проинструктировал и.о. министра цифрового развития государственного управления РБ Денис Слепов, родителям (опекунам, законным представителям) достаточно зайти на региональный портал госуслуг, подать заявление на компенсацию с указанием транспортной карты, к которой нужно привязать льготу. Заявление будет отправлено в Республиканский центр социальной поддержки населения. После этого получатель получит уведомление о том, что с определенной даты картой можно пользоваться и получать льготу.
По словам Минаковой, ранее, по старой схеме, за компенсацией лично обращались родители 11-ти тысяч детей.