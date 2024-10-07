В Башкирии вводят компенсации за проезд для многодетных семей

Как проинструктировал и.о. министра цифрового развития государственного управления РБ Денис Слепов, родителям (опекунам, законным представителям) достаточно зайти на региональный портал госуслуг, подать заявление на компенсацию с указанием транспортной карты, к которой нужно привязать льготу. Заявление будет отправлено в Республиканский центр социальной поддержки населения. После этого получатель получит уведомление о том, что с определенной даты картой можно пользоваться и получать льготу.