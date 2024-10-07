В Симферополе 11 улиц остались без света

В понедельник, 7 октября, в Симферополе 11 улиц остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
В республиканской столице произошло аварийное отключение. Из-за этого Симферополь частично остался без света. Обесточенными оказались улицы Горького, Пушкина, Севастопольская, Некрасова, Кавказская, Одесская, Турецкая, Сергеева-Ценского, Складская и Большевистская. Кроме того, отключение частично затронуло проспект Кирова.
«Работает аварийная бригада», — говорится в сообщении.
Планируется, что энергоснабжение восстановят через три часа.