На СВО геройски погиб омский учитель физкультуры

На СВО при выполнении боевой задачи геройски погиб омич Алексей Гусев. До ухода на СВО он 12 лет отработал учителем физкультуры в Казачьей кадетской школе-интернате им. Д. Т. Язова, также Алексей Юрьевич учил ребят рукопашному бою.