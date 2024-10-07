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На СВО геройски погиб омский учитель физкультуры

Прощание с Алексеем Юрьевичем состоится завтра, 8 октября.

Источник: Комсомольская правда

На СВО при выполнении боевой задачи геройски погиб омич Алексей Гусев. До ухода на СВО он 12 лет отработал учителем физкультуры в Казачьей кадетской школе-интернате им. Д. Т. Язова, также Алексей Юрьевич учил ребят рукопашному бою.

Об утрате в своем телеграм-канале сообщил региональный министр образования Иван Кротт.

«За годы педагогической работы с кадетами Алексей Юрьевич воспитал не одно поколение достойных ребят, которые сейчас служат Родине. Соболезную родным и близким героя. Пусть земля ему будет пухом», — написал он.

Прощание с Алексеем Гусевым состоится завтра, 8 октября с 12:00 до 13:00 на Черлакском тракте, 1а. Почетное захоронение пройдет на Ново-Южном кладбище.