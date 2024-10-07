Лучшие фото 7 октября

Команда «Colla Joves Xiquets de Valls» начинает формировать человеческую башню во время традиционного конкурса по строительству таких башен в Таррагоне, Испания. Команды кастельеров соревнуются в построении наиболее высоких и сложных замков.
Официанты Октоберфеста празднуют окончание крупнейшего в мире пивного фестиваля — 189-го Октоберфеста — в немецком Мюнхене. В этом году его посетили 6,5 миллиона человек, большая часть из которых — иностранцы.
Петух по кличке Пучо и его хозяйка на службе по благословению животных в церкви Сан-Франциско в эквадорском Кито.
Последствия израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия. Целью израильских авиаударов по Ливану и наземного вторжения на юг страны является ливанская вооруженная группировка «Хезболла», главный союзник Ирана в регионе.
Международный конкурс фейерверков в Макао. В этом году участниками масштабного фестиваля стали десять команд из разных стран.
Фаер-шоу в китайском Чэнду. Чэнду — столица провинции Сычуань на юго-западе Китая. История города восходит к IV в. до нашей эры, когда он стал столицей царства Шу.