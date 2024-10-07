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Лучшие фото 7 октября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Команда «Colla Joves Xiquets de Valls» начинает формировать человеческую башню во время традиционного конкурса по строительству таких башен в Таррагоне, Испания. Команды кастельеров соревнуются в построении наиболее высоких и сложных замков.

Источник: Reuters

Официанты Октоберфеста празднуют окончание крупнейшего в мире пивного фестиваля — 189-го Октоберфеста — в немецком Мюнхене. В этом году его посетили 6,5 миллиона человек, большая часть из которых — иностранцы.

Источник: Reuters

Петух по кличке Пучо и его хозяйка на службе по благословению животных в церкви Сан-Франциско в эквадорском Кито.

Источник: AP 2023

Последствия израильского авиаудара по бейрутскому району Дахия. Целью израильских авиаударов по Ливану и наземного вторжения на юг страны является ливанская вооруженная группировка «Хезболла», главный союзник Ирана в регионе.

Источник: AP 2023

Международный конкурс фейерверков в Макао. В этом году участниками масштабного фестиваля стали десять команд из разных стран.

Источник: Deng Guohui/VCG/Visual China Gro/ТАСС

Фаер-шоу в китайском Чэнду. Чэнду — столица провинции Сычуань на юго-западе Китая. История города восходит к IV в. до нашей эры, когда он стал столицей царства Шу.

Источник: VCG/Visual China Group/ТАСС