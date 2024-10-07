«Умные остановки» планируют установить в спальных районах Перми

По его словам, сейчас администрация Перми заключила контракт на установку 85 новых остановочных пунктов с онлайн-табло в прилегающих районах. Из них около 40−45 остановок появятся уже в этом году, остальные — в следующем. Они будут расположены на проспекте Парковый, на Садовом, в Закамске и Орджоникидзевском районе.