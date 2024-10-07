Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Умные остановки» планируют установить в спальных районах Перми

Всего появится 85 новых остановочных пунктов с онлайн-табло.

Источник: Комсомольская правда

В Перми «умные остановки» общественного транспорта планируется установить в спальных районах. Об этом рассказал начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин в прямом эфире «АиФ-Прикамье».

По его словам, сейчас администрация Перми заключила контракт на установку 85 новых остановочных пунктов с онлайн-табло в прилегающих районах. Из них около 40−45 остановок появятся уже в этом году, остальные — в следующем. Они будут расположены на проспекте Парковый, на Садовом, в Закамске и Орджоникидзевском районе.

Напомним, «умные остановки» общественного транспорта на улицах Перми начали устанавливать в 2023 году. Все они идентичны по техническому оснащению. Такие остановки оборудованы интерактивным табло прибытия транспорта, системой видеонаблюдения, USB зарядками и точкой доступа Wi-Fi. Часть новых павильонов оснащены стенками, защищающими от ветра, косого дождя и брызг с проезжей части. Ранее такие остановки установили на центральных улицах города.