Все службы Симферополя привели в повышенную готовность

«В условиях ухудшения погоды дежурные и аварийные бригады МБУ “Город” переведены в режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.
Кроме того, в городе активизированы работы по очистке системы ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Особое внимание уделяется низменным участкам, на которых работы по очистке проводятся в первую очередь, уточнили в пресс-службе.
В случае возникновения аварийных или любых нештатных ситуаций граждан просят сообщать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Сильные дожди с грозами обрушились на Крым в понедельник, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду, сообщала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.