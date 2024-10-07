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Все службы Симферополя привели в повышенную готовность

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. Службы крымской столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Reuters

«В условиях ухудшения погоды дежурные и аварийные бригады МБУ “Город” переведены в режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.

Кроме того, в городе активизированы работы по очистке системы ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Особое внимание уделяется низменным участкам, на которых работы по очистке проводятся в первую очередь, уточнили в пресс-службе.

В случае возникновения аварийных или любых нештатных ситуаций граждан просят сообщать информацию в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Сильные дожди с грозами обрушились на Крым в понедельник, местами сила ветра достигала 25 метров в секунду, сообщала ранее пресс-служба республиканского главка МЧС России.

МЧС