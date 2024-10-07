Правильные ценности у детей и подростков: Как сформировать у ребенка ценностные ориентиры, рассказали ростовские психологи

— Все зависит от того, когда начинают формироваться эти ценности. Если это уже возраст начальной школы, то безусловно школа имеет определенное значение и авторитет. И если на тот момент в семье между родителем и ребенком уже установлен контакт, то тут и школа, и семья будут играть большую роль, но даже в большей степени семья, — отметила Анна Хоботова. — Далее идет социум. Если ребенок занимается спортом или творчеством, то именно преподаватель этой секции будет авторитетной фигурой, которая сможет максимально влиять на ребенка. Так с 10 — 11 лет социум будет занимать лидирующее значение для ребенка вплоть до 18 лет.