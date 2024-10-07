Правильные ценности у детей и подростков: Как сформировать у ребенка ценностные ориентиры, рассказали ростовские психологи

О ценностных ориентирах современных детей и подростков, как сформировать ценности у ребенка, и какую роль в этом играет семья, школа, социум? Об этих важных вещах в программе «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда — Ростов» поговорили с психологом, психотерапевтом, руководителем Центра трудных подростков Анной Хоботовой и психологом-психотерапевтом, автором проекта «В моей семье подросток: что делать?» Натальей Волконской.
У МОЛОДЕЖИ В ПРИОРИТЕТЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ.
— Наталья, кажется, первыми задачами для родителей является обеспечение ребенка всем необходимым. И о ценностях особо активно заговорили только в последнее время. Насколько важно вкладывать в детей ценности, и почему тема стала так актуальна сегодня?
— Ценности — это как некие основания, на которых мы стоим для того, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно и знать собственные ориентиры. Поэтому о ценностях важно говорить.
Сейчас молодежь и подростки ориентированы в основном на три вещи: деньги, власть и красота. Конечно, это хорошие ценности для того, чтобы чего-то достичь. Но, кроме достигаторства есть же еще и человеческое общение. И это тоже очень важно, так как мы, прежде всего, социальные существа. Поэтому нужно, чтобы молодежь занималась не только достигаторством, но и имела глубокое сочувствие и сопереживание друг к другу. Ведь важно оставаться человеком.
— А различаются ценности у подрастающего поколения и их родителей, дедушек и бабушек? Что ценно для детей и подростков сегодня?
— У поколения, родившегося до 1980-х, ценности духовного плана. Но 1990-е годы пришлись на одно из поколений, когда ценности духовные стали смещаться, и появились ценности материальные. Ведь наше духовное и психологическое развитие напрямую зависит от той экономики, от того социального строя, в котором мы живем. Мы не можем не соответствовать этому. А чтобы жить в этом обществе, мы должны иметь определенные ценности этого общества, — отметила Наталья Волконская. — Сейчас ценности детей смещаются в сторону материального. И это не есть плохо. Просто, кроме этого, нужно создать еще и духовную базу.
ФОРМИРОВАТЬ ЦЕННОСТИ НУЖНО С ДЕТСКОГО САДА.
— Кто же кумиры детей и подростков? Анна, как считаете, нужно что-то делать, если кумир — явно не пример для подражания?
— Очень многие дети ориентированы на соцсети. Поэтому влияние интернета на нынешнюю молодежь очень велико. Я бы выделила два направления кумиров.
Первое — реальные живые люди. К ним относятся представители шоу-бизнеса, массмедиа. Это молодые люди, которые чуть старше самих подростков. Эти люди самоуверенные, бесстрашные, которые не боятся делать ошибок. А еще они успешные и богатые. В этом и кроется опасность для детей и подростков, так как формируется понимание и желание иметь все здесь и сейчас. Дети смотрят на своего кумира, который молодой, у которого есть уже все, и думают, чем они хуже.
Вторая часть кумиров относится к виртуальному миру, то есть герои комиксов, аниме, герои компьютерных игр. И подростки очень серьезно относятся к таким кумирам. Тут проблема в том, что они не существуют в мире и наделены несуществующими качествами, к которым стремится подросток. Он не может этого достичь, так как это просто нарисованный герой, — пояснила Анна Хоботова.
Если кумир явно не пример для подражания, с этим нужно что-то делать. И тут встает вопрос, как сформировать правильные ценности у подрастающего поколения. И когда именно родители начнут формировать эти ценности, будет зависеть результат.
По словам руководителя Центра трудных подростков, сейчас подростковый возраст молодеет. Уже в 9 — 10 лет родители не являются той авторитетной фигурой, коей является кто-то из вне. Поэтому формировать ценности и возможность влияния на ребенка нужно еще в детском саду. Причем собственным примером. К примеру, демонстрировать собственные успехи, то есть рассказывать ребенку, как преодолевая трудности, их родитель смог чего-то достичь. Так будет устанавливаться контакт с ребенком.
— Хочу добавить, что во всем этом очень важна честность. Если родитель не исповедует то, что он проповедует, то большого толка не будет. Ведь ложь считывается. Нам родителям нужно научиться быть гибкими с духовными ценностями. Ведь у взрослых и детей они разные, а гибкость поможет говорить на одном языке. И только в таком случае ребенок будет вас слышать, так как будет вас уважать, — добавила Наталья Волконская.
ЦЕННОСТИ РАСКРЫВАЮТ ЛИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
— Анна, а можем распределить роли в процессе формирования ценностей у детей и подростков? За что отвечает семья, за что — школа, за что — социум?
— Все зависит от того, когда начинают формироваться эти ценности. Если это уже возраст начальной школы, то безусловно школа имеет определенное значение и авторитет. И если на тот момент в семье между родителем и ребенком уже установлен контакт, то тут и школа, и семья будут играть большую роль, но даже в большей степени семья, — отметила Анна Хоботова. — Далее идет социум. Если ребенок занимается спортом или творчеством, то именно преподаватель этой секции будет авторитетной фигурой, которая сможет максимально влиять на ребенка. Так с 10 — 11 лет социум будет занимать лидирующее значение для ребенка вплоть до 18 лет.
Если же этого нет, то социум в виде дворовой улицы, кумиров в интернете, будет занимать лидирующую позицию в подростковом возрасте. И тогда семье и школе будет максимально сложно. В таком случае этот период времени нужно просто переждать, так как повлиять на ребенка будет сложно.
— Анна, для чего нам ценности — чтобы быть как все или, наоборот, раскрыть свой личный потенциал?
— Я считаю, что ценности нужны для того, чтобы раскрыть свой личный потенциал. А также они помогают научить отстоять свои границы, свое мнение, не нарушать чужие границы, воспринимать чужую точку зрения, научиться критическому мышлению.
В ответе на вопрос, какие рекомендации специалисты могут дать родителям детей подростков, оба психолога сошлись во мнении, что у ребенка необходимо формировать правильные ценности, устанавливать с ним тесный контакт, который в этом поможет. И важно стать авторитетом для ребенка. Но, для начала родитель должен определиться со своими ценностями, и тогда будет понятно, какие формировать у своего ребенка.
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