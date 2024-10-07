Тепло и без дождей: Узгидромет рассказал о погоде на неделю

Усиление ветра
Температура воздуха
На протяжении недели температура будет комфортной для осеннего сезона. Ночью воздух остынет до 8−13 градусов, а днём температура будет колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов. Такая погода создаст благоприятные условия для прогулок и работы на свежем воздухе.
Прогноз для Ташкента
В столице также ожидается тёплая и сухая погода. С 7 по 10 октября осадков не прогнозируется. Ветер будет преимущественно восточным, со скоростью 3−8 м/с, что создаст приятные условия для жителей города. Ночью температура в Ташкенте составит 10−13 градусов, а днём поднимется до 25−28 градусов.