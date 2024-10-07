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Тепло и без дождей: Узгидромет рассказал о погоде на неделю

В течение рабочей недели в Узбекистане ожидается тёплая и преимущественно сухая погода. Лишь в горных районах республики возможны кратковременные дожди, но и они не будут значительными.

Сейчас в Олбани: +16° 5 м/с 82% 749 мм рт. ст. +13°
Источник: Getty Images via Unsplash

Усиление ветра

10—11 октября в некоторых частях Узбекистана прогнозируется усиление ветра, скорость которого может достигать 15−20 м/с. В отдельных районах возможны пыльные бури, что может вызвать ухудшение видимости на дорогах. Водителям и жителям рекомендуется быть осторожными и следить за изменениями погоды.

Температура воздуха

На протяжении недели температура будет комфортной для осеннего сезона. Ночью воздух остынет до 8−13 градусов, а днём температура будет колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов. Такая погода создаст благоприятные условия для прогулок и работы на свежем воздухе.

Прогноз для Ташкента

В столице также ожидается тёплая и сухая погода. С 7 по 10 октября осадков не прогнозируется. Ветер будет преимущественно восточным, со скоростью 3−8 м/с, что создаст приятные условия для жителей города. Ночью температура в Ташкенте составит 10−13 градусов, а днём поднимется до 25−28 градусов.