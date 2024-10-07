Тепло и без дождей: Узгидромет рассказал о погоде на неделю

На протяжении недели температура будет комфортной для осеннего сезона. Ночью воздух остынет до 8−13 градусов, а днём температура будет колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов. Такая погода создаст благоприятные условия для прогулок и работы на свежем воздухе.