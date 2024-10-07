Фонтан в Комсомольском сквере Ростова отремонтируют за 14 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону начали искать подрядчика для проведения работ по благоустройству фонтана в Комсомольском сквере. Эту информацию указали на сайте госзакупок.
Конкурс был открыт в прошедшую пятницу, заявки будут принимать до 21 октября. Исполнителя должны определить 24 октября 2024 года.
Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Начальная цена контракта — 14 млн 52 тысячи рублей. Эти деньги будут выделены из бюджета донской столицы.
В документации указано, что фонтан должен иметь три режима работы и подсвечиваться 26-ю прожекторами, плавно меняющими цвет.
Напомним, весной 2024 года сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что за год в городе планируют отремонтировать восемь фонтанов.