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Фонтан в Комсомольском сквере Ростова отремонтируют за 14 млн рублей

Власти Ростова выделят деньги на благоустройство фонтана в Комсомольском сквере.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону начали искать подрядчика для проведения работ по благоустройству фонтана в Комсомольском сквере. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Конкурс был открыт в прошедшую пятницу, заявки будут принимать до 21 октября. Исполнителя должны определить 24 октября 2024 года.

Заказчиком выступает городское управление благоустройства и лесного хозяйства. Начальная цена контракта — 14 млн 52 тысячи рублей. Эти деньги будут выделены из бюджета донской столицы.

В документации указано, что фонтан должен иметь три режима работы и подсвечиваться 26-ю прожекторами, плавно меняющими цвет.

Напомним, весной 2024 года сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что за год в городе планируют отремонтировать восемь фонтанов.