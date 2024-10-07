Цены на газ в Европе не выйдут на рекордный уровень этой зимой

Зимой 2023 года цена 1 тысячи кубометров газа на европейском рынке достигала 460 долларов. В первом полугодии 2024 года наблюдалась стабилизация цен на газ на уровне от 310 до 355 долларов за тот же объем.
Как отметила экономист Белова, зимой 2022 года стоимость газа на европейском рынке была несоизмеримо выше. Так, в начале весны того же года стоимость 1 тысячи кубометров газа в Европе достигла исторического рекорда и составила 3892 доллара.
Эксперт признает наличие проблемы с газоснабжением в странах Европы. Но ожидать повышения цен на газ на уровне 2022 года не приходится. В то же время не прогнозируется и существенное снижение стоимости газа до 100 долларов за 1 тысячу кубометров. Напомним, что минимальная стоимость газа на европейском рынке фиксировалась в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда 1 тысяча кубометров газа продавалась за 100 долларов.
Европейские потребители, включая и компании, и граждан, будут в состоянии оплачивать газ по цене и 400 долларов за 1 тысячу кубометров, считает экономист. В связи с этим не стоит ожидать каких-то масштабных последствий от проблем с газоснабжением для экономики и социальной сферы европейских стран этой зимой.