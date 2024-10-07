Цены на газ в Европе не выйдут на рекордный уровень этой зимой

Эксперт признает наличие проблемы с газоснабжением в странах Европы. Но ожидать повышения цен на газ на уровне 2022 года не приходится. В то же время не прогнозируется и существенное снижение стоимости газа до 100 долларов за 1 тысячу кубометров. Напомним, что минимальная стоимость газа на европейском рынке фиксировалась в 2020 году в разгар пандемии коронавируса, когда 1 тысяча кубометров газа продавалась за 100 долларов.