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Уфимцам стали доступны четыре полосы движения для поездки в Затон

В Уфе для поездки в Затон стали доступны четыре полосы движения
Источник: Комсомольская правда

Жителям Уфы стали доступны четыре полосы движения для поездки в микрорайон Затон. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Недавно в столице Башкирии для грузовиков и автобусов закрыли въезд на старый Затонский мост. Движение большегрузного транспорта перенаправили по крайней левой полосе нового моста.

В мэрии призвали: для того, чтобы не создавать аварийных ситуаций, перестраиваясь в другой ряд, легковушки могут заезжать на недавно выделенную полосу.

Таким образом, при выезде из города в сторону Затона легковым авто стали доступны четыре полосы: три — на старом мосту, одна — на новом.

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