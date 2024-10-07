Уфимцам стали доступны четыре полосы движения для поездки в Затон

Жителям Уфы стали доступны четыре полосы движения для поездки в микрорайон Затон. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Недавно в столице Башкирии для грузовиков и автобусов закрыли въезд на старый Затонский мост. Движение большегрузного транспорта перенаправили по крайней левой полосе нового моста.
В мэрии призвали: для того, чтобы не создавать аварийных ситуаций, перестраиваясь в другой ряд, легковушки могут заезжать на недавно выделенную полосу.
Таким образом, при выезде из города в сторону Затона легковым авто стали доступны четыре полосы: три — на старом мосту, одна — на новом.
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